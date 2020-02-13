سفير موسكو في طوكيو: روسيا مهتمة بإبرام معاهدة سلام مع اليابان رغم الخلافات

نفى السفير الروسي لدى اليابان ميخائيل جالوزين انسداد الطريق في المفاوضات بين بلاده واليابان بشأن إبرام معاهدة للسلام بينهما، مؤكدا أن موسكو مهتمة بحل المشكلة وتتفاوض مع اليابان برغم الخلافات.

وقال جالوزين - في تصريح اليوم الخميس، أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إن الرأي القائل بأن الطرفين الروسي والياباني غير مهتمين بحل مشكلة معاهدة السلام خاطئ"، موضحا أن بلاده ملتزمة بإبرام معاهدة للسلام مع اليابان وتتفاوض معها لتحقيق ذلك.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو وطوكيو لديهما آراء مختلفة حول نتائج الحرب العالمية الثانية، وكذلك وجهات نظر مختلفة حول التسوية في تلك المنطقة.

يُذكر أن موسكو تؤكد أن تسوية مشكلة معاهدة السلام مع اليابان يتعين أن تجري في ظل بلورة أجواء جديدة نوعية في العلاقات الروسية اليابانية وضرورة اعتراف طوكيو غير المشروط بنتائج الحرب العالمية الثانية كافة، بما في ذلك تبعية جزر الكوريل الأربع (كوناشير وشيكوتان وإيتوروب وهابوماي) للسيادة الروسية، فيما تطالب اليابان باسترجاع الجزر الأربع كشرط لإبرام معاهد سلام.