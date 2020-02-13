جمال الغندور: نفاضل بين حكام 5 دول لمباراتي السوبر والقمة

قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إنه يفاضل بين 5 جنسيات لحكام مباراتي كأس السوبر المصري والقمة بين ناديي الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أنه لم يتحدد حتى الآن موعد تطبيق تقنية الفار في الدوري.

وقال الغندور فى تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، "حكم مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى بالإمارات سيكون من النرويج أو الدنمارك أو كرواتيا أو المجر أو بولندا".

وأوضح لجنة الحكام باتحاد الكرة، ستقيم اليوم الخميس اختبارا لتطبيق تقنية الفيديو باستاد جهاز الرياضة العسكري، على أن يتم تطبيق الإختبار باستاد المقاولون العرب غدا الجمعة، للتأكد من جاهزية الملعبين لتطبيق التقنية من حيث البنية التحتية.

وعن إتهامات مجاملة إبراهيم نور الدين، علق الغندور:" اختلفت مع نور الدين كثيرا وكنت أوبخه بشدة بسبب مستواه، ولكن عندما يستعيد مستواه لابد أن أدعمه وأقف بجانبه".

وأكد: "حصل 18 حكمًا على رخصة حكم الفيديو، وعندما يتم الموافقة على باقي الحكام والملاعب سنبدأ في تطبيق تقنية الفار".

واستكمل: "هدف الأهلي الثاني في مرمى بيراميدز الذي أثير حوله جدل كبير قانوني 100%".

وتابع الغندور: "تلك المرة هي الأصعب التي توليت فيها مسئولية رئاسة لجنة الحكام، لأن بطولة الدوري بدأت صعبة جدًا وهناك دوري الدرجة الثانية، التحكيم في 2005 كان أفضل من الفترة الحالية بكثير".

واستطرد: "حتى الآن مندهش مما فعله جهاد جريشة بشكل غير طبيعي، وترتيب جريشة في القائمة عادل وبناءً على تقييم فني وهذا حق أصيل للجنة الحكام".

واختتم: "جهاد جريشة اخترق مبادئ التحكيم المصري وأحاسبه على التصريحات التلفزيونية وتسريبه للشكوى، لا يوجد أحد كبير على الحساب، شكوى جهاد ستأخذ مجراها ولو له حق سأكون أول واحد أعتذر له، وهو ظلم نفسه".