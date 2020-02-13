«الإطفاء الكويتية»: 6 وفيات و3 إصابات الحصيلة النهائية لحادث الانهيار الرملي بـ«المطلاع»

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، اليوم الخميس، الحصيلة النهائية لضحايا حادث الانهيار الرملي بمشروع مدينة (المطلاع) السكني، الذي وقع أمس جنوبي الكويت، مشيرة إلى أنها بلغت 6 حالات وفاة و3 إصابات؛ وذلك بعد انتهاء عمليات البحث والإنقاذ.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في (الإطفاء) الكويتية - في بيان صحفي - أن عدد الوفيات ارتفع إلى ستة أشخاص، في حين تمكنت فرق البحث والإنقاذ من انتشال 3 عمال بعد وقوع الحادث بلحظات وهم على قيد الحياة.

ولفتت إلى أن المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الكويتية الفريق خالد المكراد، قام عقب تفقد موقع الحادث، بإصدار تعليمات بفتح تحقيق إلى جانب الجهات المسؤولة؛ لمعرفة أسباب الانهيار الرملي.

وكانت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، قد أعلنت أمس ارتفاع حال الوفيات جراء حادث انهيار رملي في مشروع مدينة (المطلاع) السكني جنوبي الكويت، إلى 4 حالات، فضلا عن 3 مصابين.