مقتل 23 شخصا جراء هجوم لمجهولين شمال نيجيريا

قتل مجهولون 23 شخصا على الأقل في قرية في شمال نيجيريا، بحسب بعض السكان اليوم الخميس.

وقال أحد السكان ويدعى ساني باكالي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه من بين الضحايا ثلاث نساء وتسعة أطفال من أسرة واحدة تم احراقهم أحياء داخل منزلهم عندما هاجم قطاع طرق قرية باكالي في ولاية كادونا أول أمس الثلاثاء.

وبحسب ما قاله القرويون لـ(د.ب.أ)، يسرق اللصوص في الأساس الماشية والدراجات النارية.

وأكد المتحدث باسم شرطة كادونا، محمد جاليج، الهجوم للصحفيين المحليين ولكن لم يقدم حصيلة قتلى.

وأضاف جاليج أنه تم الدفع برجال شرطة إلى القرية للتحقيق في الحادث.

غالبا ما تتعرض القرى الواقعة في شمال نيجيريا لهجمات من مجرمين يركزون على سرقة البضائع، أما الهجمات التي تقع في شمال شرق البلاد فترتكبها على الأغلب الجماعات الإرهابية الإسلامية بما في ذلك بوكو حرام.