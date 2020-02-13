إندونيسيا تتعهد بكبح جماح التضخم لتحسين الإنفاق الاستهلاكي

تعهدت السلطات الإندونيسية بكبح جماح تضخم أسعار التجزئة وإبقائه بين 2% و4% خلال العام الحالي، في إطار سعيها إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي والقدرة الشرائية للمستهلكين من أجل دعم نمو أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وقال "إسكندر سيمورانجكير" نائب وزير المالية لشؤون الاقتصاد الكلي والتنسيق المالي للصحفيين، اليوم الخميس، إن الحكومة تستهدف إنفاق الجزء الأكبر من الموازنة في الشهور الأولى من العام المالي، وضمان توزيع المخصصات المالية للهيئات والحكومات المحلية بسرعة من أجل المحافظة على قوة دفع النمو الاقتصادي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن نائب وزير المالية القول إن الحكومة ستعمل على ضمان الأسعار المعقولة للأغذية في مختلف المواسم ومختلف مناطق البلاد، مضيفا أن الحكومة تستهدف معدل تضخم يتراوح بين 3 و5 % لأسعار الغذاء خلال العام الحالي.

وقال نائب وزير المالية إن هناك تفاوت في الأسعار سواء بين مختلف فصول السنة أو بين مختلف مناطق البلاد، لذلك تحاول الحكومة إنشاء مراكز محورية لتداول المواد الغذائية وتسهيل توزيعها ونقلها بين الأقاليم.