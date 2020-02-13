يفتتح سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الخميس، مبنى النقابة الفرعية بمحافظة المنيا، المكون من 7 طوابق، على مساحة 400 متر، وسيستغل جزء منه استثماريا، إضافة للنشاط الإداري للنقابة الفرعية، وإقامة مطعم ومجموعة عيادات تخدم المحامين، كما تتواجد به قاعة مؤتمرات.

ويعقب حفل الافتتاح، لقاء مفتوحا للنقيب العام مع محامي المنيا، وبدء الدورة الثالثة لمعهد المحاماة، وتسليم شهادات لخريجي الدورة الثانية للمعهد، إضافة لتكريم شيوخ المحامين، على أن يقام اللقاء في نادي الواي بمدينة المنيا.

بينما تنظم النقابة الفرعية في بورسعيد، حفل تكريم لشيوخ المحامين بحضور النقيب العام، مساء يوم الجمعة، بقاعة المؤتمرات بمقر النقابة، ويستعرض خلاله "عاشور" آخر المستجدات النقابية.

كما يعقد "عاشور" لقاء مفتوحا مع محامي الإسكندرية، السبت المقبل، يليه لقاء محامي طنطا، يوم الأحد المقبل.