المفوضية الأوروبية تعدل من توقعاتها للنمو بسبب التوترات في الشرق الأوسط و«كورونا»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توقعت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2ر1% خلال العامين الجاري والمقبل، في ظل المخاطر الناجمة عن الغموض التجاري المستمر والتوترات في الشرق الأوسط وفيروس كورونا المتحور الجديد.

وقالت المفوضية في أحدث توقعاتها الربعية، إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة سينمو بنسبة 4ر1% خلال نفس الفترة، وذلك بعدما توقعت في السابق نموه بنسبة 5ر1%.

وأضاف المفوض الاقتصادي الأوروبي باولو جينتيلوني "التوقعات بالنسبة لاقتصاد أوروبا مستقرة، على الرغم من تباطؤ النمو خلال العامين المقبلين".

مع ذلك، حذرت المفوضية من أن عدة عوامل قد تجعل التوقعات الاقتصادية أكثر سوءا.

وأوضحت المفوضية أنه على الرغم من تراجع حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين "ما زال المستوى المرتفع من الغموض المحيط بالسياسة التجارية الأمريكية يمثل حاجزا" أمام الثقة في الأعمال التجارية.

وأشارت المفوضية إلى الاضطرابات الاجتماعية في أمريكا اللاتينية وتجدد مخاطر اندلاع صراع في الشرق الأوسط.

وقالت المفوضية إن فيروس كورونا الجديد يمثل خطورة بسبب" تداعياته على الصحة العامة والنشاط الاقتصادي والتجارة ، خاصة في الصين".

واعتمدت توقعات المفوضية على افتراض أن تفشي الفيروس سيصل ذروته في الربع الأول من عام 2020.

كما أشارت المفوضية إلى وجود" غموض كبير" بشأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مضيفا أنه لا يمكن استبعاد مخاطر التغير المناخي على المدى القصير.