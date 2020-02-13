قال أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار إلى فريق الجونة، إنه يحتاج إلى الخبرة لكي يضمن التواجد داخل صفوف القلعة الحمراء، ويقود هجوم الفريق بشكل مستمر.

وقال ريان، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون سبورت": "عندما خرجت من الأهلي كنت أعلم أنه ينقصني الخبرة، وأحتاج أن أعمل على نفسي كثيرًا لكي أعود للقلعة الحمراء، وبالفعل اتخذت خطوات بعد تسجيلي أهداف مع الجونة وانضمامي للمنتخب الأولمبي".

وتابع: "خطتي المقبلة هي أن أنضم للمنتخب الأول، ثم العودة للأهلي، وحلمي هو العودة لصفوف القلعة الحمراء أولاً قبل التفكير في الاحتراف، فتعاقدي معهم 4 سنوات".

وواصل: "تضررت من اسم والدي لأن بعض المدربين كانوا لا يشاركوني في المباريات، حتى لا يقال أنني متواجد بالواسطة".

واختتم: "أتخذ عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، قدوة لي، وكان يعطيني النصائح في بدايتي".