جويلينتون يعود لمران نيوكاسل قبل مواجهة أرسنال

تلقى نيوكاسل يونايتد دفعة مزدوجة قبل مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد بعدما أعلن عودة الثنائي جويلينتون ويوشينوري موتو إلى مران الفريق الأول.

وكان البرازيلي جويلينتون أصيب في أحد ضلوعه خلال فوز نيوكاسل 3-2 على أكسفورد يونايتد في مباراة إعادة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي بينما لم يشترك الياباني موتو منذ انتقاله الشهر الماضي بسبب مشكلة أعلى الفخذ.

وستمثل هذه العودة دفعة هجومية للمدرب ستيف بروس في ظل غياب الثنائي آندي كارول ودوايت جايل بسبب الإصابة.

ويحتل نيوكاسل، الذي خسر في آخر سبع مباريات في استاد الإمارات، المركز 12 برصيد 31 نقطة وبفارق الأهداف عن أرسنال عاشر الترتيب.