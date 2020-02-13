الصحة العالمية: 400 حالة إصابة بـ«كورونا» خارج الصين

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، بلغ 400 حالة إصابة خارج الصين.

وقالت المنظمة، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مستجدات «كورونا»، مساء الخميس، إنها «لا تتوقع أن تكون هناك زيادة كبيرة في عدد إصابات كورونا كما حدث اليوم».

وأشارت المنظمة إلى أنها تركز الآن على اختبارات تكشف كيفية تنقل الفيروس، وحاجتها لمئات الملايين من الدولارات لاختبار عدة لقاحات ضد «كورونا»، مناشدة القطاعات الحكومية للمشاركة في تمويل اختبارات اللقاح.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، اليوم الخميس، أكثر من ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 46 ألف إصابة.