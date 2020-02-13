إنريكي إجليسياس وحبيبته آنا كورنيكوفا يستقبلان طفلهما الثالث

كشف شقيق المغني الشهير، إنريكي إجليسياس، أن الأخير قد استقبل هو وصديقته لاعبة التنس آنا كورنيكوفا، طفلهما الثالث.

وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الإلكتروني، الذي أورد النبأ اليوم الخميس، بأنه لم يتم الكشف عن حمل كورنيكوفا، 38 عاما، إلا الشهر الماضي، عندما التُقطت صورة لها ببطن منتفخ بصورة كبيرة، بينما كانت على متن قارب في ميامي.

ويشار إلى أن إنريكي، 44 عاما، وشريكة حياته الحسناء لديهما بالفعل توأم -هما لوسي ونيكولاس- ويبلغان من العمر عامين. ولم يعلن الحبيبان النبأ السعيد بعد.

يذكر أن إنريكي كان قد صرح في وقت سابق بأن شعور الأبوة هو من أفضل المشاعر التي شعر بها، وأنه أصبح أكثر مسئولية بعد أن صار أبا، حتى أنه يقود سيارته حاليا بصورة أبطأ من تلك التي اعتاد عليها.

وكانت العلاقة بين آنا وإنريكي بدأت في عام 2001، بعد أن التقيا خلال تصوير فيديو كليب "اسكيب".

ويذكر أن إنريكي يحرص على إبقاء حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء، كما أنه ينشر صورا وفيديوهات بصورة محدودة لطفليه على مواقع التواصل الاجتماعي.