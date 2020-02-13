أكدت الأمين العام ل‍وزارة الخارجية الهولندية بوكا براندت أن موقف بلادها من "خطة السلام الأمريكية" يأتي في إطار موقف الاتحاد الأوروبي الداعم والمؤيد لحل الدولتين.

ودعت براندت - في تصريح على هامش زيارتها الجمعية الثقافية النسائية الكويتية - الفلسطينيين والإسرائيليين إلى العودة للحوار مرة أخرى، مؤكدة أن الحوار هو الوسيلة الفعالة لحل النزاع بين الطرفين.

وفيما يتعلق بزيارتها إلى الكويت، أوضحت المسؤولة الهولندية أن زيارتها للكويت تأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين، واصفة إياها بالتاريخية والممتدة عبر عقود.

ولفتت إلى أن العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، بحاجة دائمة إلى تبادل الزيارات للتشاور وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلا عن تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، خاصة في ظل القدرات الهائلة التي يمتلكها البلدان، والتي يمكن استخدامها بما يعود بالنفع على شعبيهما.