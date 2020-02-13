مسؤول بالجيش الليبي: الإخوان وتركيا أحضروا آلاف المرتزقة إلى البلاد

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، إن المرتزقة في طرابلس مماثلة في طبيعتها للموجودة في سوريا وإفريقيا وروسيا، مؤكدًا أن تنظيم الإخوان وتركيا أحضروا المرتزقة إلى ليبيا بالآلاف.

وأضاف المحجوب، في مداخلة هاتفية مع «نشرة Ten»، مساء الخميس، أن المليشيات تحدث الاختراقات عقب كل اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا، موضحًا أن المليشيات أحدثت اختراقات بعد اتفاقات روسيا وبرلين، إضافة إلى تكثيف المليشيات الضربات ضد قوات الجيش، بعد تبني مجلس الأمن، فجر اليوم، قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

وأوضح أن الجيش كانت ضرباته قوية وأوقعت خسائر كبيرة لدى المليشيات المسلحة، وقتل عدد كبير منهم، لافتًا إلى مغادرة بعض المليشيات إلى السواحل الأوروبية، على حد قوله.

وأشار إلى أن المليشيات تسعى لضرب القوات المسلحة بالقذائف؛ بسبب اتهامها للجيش أنه قام بالمخالفات، لافتًا إلى أن الجيش الليبي إذا أراد خرق اتفاق وقف إطلاق النار، كان الأولى له الدخول باقي أحياء العاصمة.

ولفت إلى أن «المليشيات سعت من خلال خوفها من القوات المسلحة أن تُكمل الكيلومترات المتبقية خلف إطلاق النار»، ذاكرًا أن المليشيات تبعث رسائل للعالم باحتضان قوة دولية لتراقب وقفه؛ من أجل تأمين أنفسهم وبقائهم.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، فجر الخميس، قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن بحثت مشروع قانون لوقف إطلاق النار في ليبيا، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، أيّد فيها 14 عضواً هذا القرار من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

https://youtu.be/ZLatzFUVafM