ضبط 57 مخالفة تموينية بمركز ديرمواس بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا سلسلة حملات تموينية بالتعاون مع مديرية التموين، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية.

وقال المهندس علي غلاب، رئيس المركز، إن الوحدة المحلية ضبطت 57 مخالفة تموينية للمخابز البلدية بدائرة المركز، وذلك خلال إحدى الحملات التي نظمها بالتعاون مع مباحث التموين وإدارة التموين والرقابة التموينية بديرمواس.

وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضرا لنقص الوزن، و15 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 محاضر نظافة، ومحضرين لعدم وجود شهادة صحية، ومحضرا للتوقف عن الإنتاج بدون عذر، ومحضرا للتصرف في حصة الدقيق المدعم، ومحضر أمن صناعي لعدم توافر مقاييس الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى 10 محاضر أخرى متنوعة.