المسماري: قادرون على حسم المعركة وقتما نشاء في ليبيا

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(د ب ا)

قال احمد المسماري الناطق باسم ما يسمى الجيش الوطني الليبي إن المبعوص الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يحاول خلط الأوراق وتشويه سمعة القوات المسلحة بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن، مؤكدا على"قدرتنا على حسم المعركة وقتما نشاء".

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مساء اليوم الأربعاء "ليلة أول أمس وصلت باخرة تركية إلى ميناء مصراته محملة بالأسلحة".

وأضاف المسماري إن "الهدف النهائي للقوات المسلحة(الليبية) هو مكافحة الإرهاب والقضاء على المليشيات المسلحة وجمع السلاح"

وأوضح أن" 99% من الأراضي الليبية تحت سيطرتنا سواء بجندي وضع قدمه على الأرض أو في مرمى نيران القوات المسلحة".

وأكد"على قدرتنا على حسم المعركة وقتما نشاء"

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع قرار بطالب الأطراف المتصارعة في ليبيا بالالتزام بوقف دائم لإطلاق النار ويدين تزايد العنف مؤخرا.