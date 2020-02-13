اجتماع حلف الناتو اليوم وتوقعات بالتركيز على مستقبل أفغانستان

تتواصل اليوم الخميس، اجتماعات وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وسط توقعات بأن تركز على مهام الحلف التدريبية في أفغانستان، في ظل ترقب ما ستسفر عنه المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان لتحقيق السلام في البلد المضطرب.

ويجري ممثلون عن حركة طالبان والولايات المتحدة محادثات منذ يوليو من عام 2018 أملا في الوصول لحل للنزاعات التي أصابت أفغانستان بحالة من الشلل منذ 18 عاما.

وتتطلع الولايات المتحدة لسحب قواتها من هناك، إلا أنها تريد وعدا ما بضمان الاستقرار بعد القيام بذلك.

ومن المتوقع أن يستغل أمين عام الحلف ينس ستولتنبرج الاجتماعات للتأكيد على أهمية هذه المهام لتحقيق السلام في المنطقة.

ومن المقرر أن تبدأ المحادثات في الساعة 1030 صباحا (0930 بتوقيت جرينتش) اليوم.

ومن المرجح أن يتم أيضا طرح التدابير الأمنية التي يحتاج التكتل إلى النظر فيها للتعامل مع روسيا بعد انتهاء "معاهدة القوات النووية متوسطة المدى" العام الماضي. وكانت المعاهدة، بين الولايات المتحدة وروسيا، تحظر استخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة النووية.

ولطالما اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها روسيا بالالتفاف على المعاهدة، ما دفع الولايات المتحدة إلى إنهاء مشاركتها بها. إلا أن المخاوف تتزايد الآن بشأن أنواع الأسلحة التي تعمل روسيا على تطويرها.

وكان الحلف تعهد أمس بتوسيع مهمة التدريب التي يقوم بها في العراق كرد مبدئي سريع على دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للحلف إلى القيام بدور أكبر في الشرق الأوسط.

وقرر وزراء دفاع الحلف زيادة عدد أفراد الحلف الذين يقومون بمهمة التدريب في العراق، الذين يبلغ عددهم 500 فرد، من خلال نقل بعض القوات المنتشرة ضمن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في العراق.