رفع البصمات لضبط المتهمين بسرقة محل مجوهرات في الإسكندرية

عصام عامر

أمرت نيابة ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، الأربعاء، بندب خبراء الأدلة الجنائية؛ لرفع البصمات من موقع حادث سرقة كمية من المشغولات الذهبية، ومبلغ 40 ألف جنيهًا من محل مجوهرات، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان، وسرعة استقدام تحريات المباحث حول ملابساتها وضبط المتهمين.

وتُكثِف المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية جهودها للكشف عن ملابسات سرقة كمية من المشغولات الذهبية، ومبلغ 40 ألف جنيهًا، من داخل محل لبيع الذهب والمجوهرات، ملك "م.ي.س"، كائن في منطقة المعمورة، شرق الإسكندرية، إلى جانب سرقة جهاز "dvr" الخاص بكاميرات المراقبة.

تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد سرقة محتويات محل مشغولات ذهبية، حيث أُكتُشفت واقعة السرقة، عند فتح المحل وتفقد مالكه محتوياته.

وبانتقال ضباط المباحث لموقع البلاغ وفحصه تبين سرقة محتويات "فاترينة" العرض الخاصة بالمحل، وهي عبارة عن مشغولات ذهبية "سلاسل، خواتم، أقراط، ودِبَل"، وبسؤال مالك المحل، أفاد بأنه حيال فتح المحل، لم يجد الأقفال الحديدية الخاصة بالباب الصاج بالمحل، واكتشف سرقة المشغولات الذهبية، والمبلغ المالي من داخل خزينة المحل، ولم يتهم أحد.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة ثانٍ المنتزه، وتعميم نشرة بأوصاف المسروقات، وتباشر النيابة العامة التحقيق.