 بومبيو يجتمع بوفود السودان ومصر وإثيوبيا لتشجيعهم على التقدم في مفاوضات سد النهضة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بومبيو يجتمع بوفود السودان ومصر وإثيوبيا لتشجيعهم على التقدم في مفاوضات سد النهضة

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
هديل هلال
نشر فى : الخميس 13 فبراير 2020 - 9:18 م | آخر تحديث : الخميس 13 فبراير 2020 - 9:18 م

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه اجتمع مع ممثلين عن السودان ومصر وإثيوبيا؛ لتشجيعهم على إحراز تقدم في ملف سد النهضة.

وأضاف «بومبيو» أن اجتماعه بممثلي الدول؛ من أجل التأكد من حصول الجميع على ما يحتاجونه من المياه، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وانطلقت في العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الأربعاء، اجتماعات وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا ؛لاستكمال المناقشات بشأن النقاط الخلافية العالقة حول سد النهضة، في جولة قد تكون الأخيرة بالمفاوضات الجارية.


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