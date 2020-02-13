وزير الثقافة: عام «مصر- فرنسا» جاء تتويجا للروابط بين البلدين

إيناس عبد الدايم تلتقى وفد الصداقة البرلمانية لمجلس الشيوخ الفرنسي

ورئيس الوفد: دور مصر محوري في الثقافة الفرنسية

التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وفد الصداقة البرلمانية لمجلس الشيوخ الفرنسي والذى يضم «كاترين موران ديسيلي رئيس لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس الشيوخ ورئيس الوفد، السيناتور جان ميشيل اولجات والسيناتور أوج سوري عضوا مجموعة الصداقة المصرية الفرنسية واستيفان روماتيه سفير فرنسا فى القاهرة»، بحضور كل من الدكتور ايمن ابو العلا عضو جمعية الصداقة المصرية الفرنسية وعضوات مجلس النواب المصري سامية رافة ، الدكتورة ماريان عازر ، شيرين فرج وذلك لبحث سبل دعم التعاون في عدد من المشروعات الثقافية والفنية المشتركة والتي من شأنها تعزيز اواصر الصداقة بين الشعبين.

أكدت عبد الدايم على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا على كافة المستويات وخاصة الثقافية والفكرية، موضحة أن عام 2019، شهد إعلان القيادة السياسية فى الدولتين عاما للثقافة المصرية- الفرنسية، والذى جاء تتويجا للروابط بين البلدين حيث شهد العديد من الفعاليات الفنية والفكرية التبادلية، مشيرة إلى أن مصر تتميز بالتعدد والتنوع الثقافي ولذلك تدعم الدولة تفعيل ونشر الثقافة في المجتمع بالتعاون مع المؤسسات الأهلية العاملة في المجال الثقافي.

وأشادت رئيس الوفد الفرنسي بالصلات الوطيدة بين البلدين وبالأنشطة الثقافية والفنية التي أقيمت خلال عام مصر– فرنسا، وأكدت على أن مصر شريك رئيسي ودولة ذات أولوية، موضحة تقدير بلادها لدور مصر المحوري في الثقافة الفرنسية وارتباط الفرنسيين بمصر وحضارتها وشعبها والتراث الثقافي والفلكلور المصري، وأشارت إلى العديد من أوجه التشابه الفكرى بين الشعبين.

وخلال اللقاء بحث الجانبان أوجه التعاون في عدد من المشروعات الثقافية والقومية الكبرى منها مدينة الثقافة والفنون والأوبرا الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة واستعداد الجانب الفرنسي لتقديم كافة أوجه الدعم في هذه المشروعات بالإضافة إلى افتتاح عدد من المراكز الثقافية في المحافظات المصرية منها الأقصر ومدينة الشيخ زايد والإنتاج المشترك بين المركز القومي للسينما في البلدين إلى جانب افتتاح كلية متخصصة في الفنون بالجامعة الفرنسية فى مصر.