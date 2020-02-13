مصر تحصد المراكز الأولى في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

جمعة: نتيجة المسابقة تبشر بجيلا واعدا من القراء المصريين.. وإرسال الفائزين إلى الهيئة الوطنية للإعلام للنظر في اعتمادهم





أعلن محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن فوز محمود علاء الدين سباعي السيد من مصر بالمركز الأول في الفرع الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي نظمتها الوزارة خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري، وجائزته 180 ألف جنيه، كما فاز المتسابق محمد أحمد خليفة حسن من مصر بالمركز الثاني وجائزته 140 ألف جنيه، كما فاز بالمركز الثالث بسام باسم خليل أحمد من دولة الأردن وجائزته 100 ألف جنيه.

وأضاف وزير الأوقاف خلال إعلان النتائج، مساء أمس الأول، أنه حصل على المركز الأول في الفرع الثاني من المسابقة الخاص بالحفظ والتجويد والصوت الحسن، عبد الرحمن فرج حافظ برعي من مصر وجائزته 150 ألف جنيه، والمركز الثاني زينب محمود رفاعي شمس الدين من مصر وجائزتها 130 ألف جنيه، والمركز الثالث زكريا أبو العقل من بلجيكا وجائزته 60 ألف جنيه.

وعن الفرع الثالث بالمسابقة، فقد فاز المتسابقون من الدول الأفريقية، بالمركز الأول شفاعة إيسفو محمد النيجر وجائزته 150 ألف جنيه، والثاني عاشوراء أماني ليلانجا من تنزانيا وجائزته 130 ألف جنيه، والثالث محمد سيك ديالو من السنغال وحصل مصحف وشهادة تقدير بالإضافة إلى مجموعة كتب من إصدارات الأوقاف.

أما الفرع الرابع من المسابقة، ففاز بالمركز الأول عبد الحميد جمال عبد الحميد من مصر 150 ألف جنيه، والمركز الثاني نوران أكرم حامد من مصر وجائزتها 130 ألف جنيه، والثالث مصطفى السيد نصر من مصر.

وقال الوزير إن المتسابقين المصريين حققوا تفوقًا كاسحًا في الفروع التي اشتركوا بها بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، وفازوا بالمركز الأول والثاني في الفرعين الأول والثاني والرابع، وفاز 4 متسابقين آخرين من كل من، الأردن وبلجيكا والنيجر وتنزانيا، وفاز عدد آخر بشهادات تقدير عن المراكز التي حققوها بعد العشرة الأوائل، مضيفا أن مصر لم تشترك في الفرع المخصص للدول الأفريقية، لتفسح المجال أمام المتسابقين الأفارقة.

وأشار إلى أن نتيجة المسابقة تبشر بجيلا واعدا من القرَّاء المصريين، يتربع على عرش التلاوة، ويستعيد للذاكرة عصر القراء العظماء الكبار.

وأكد أن الإعداد الجيد والبحث عن النوابغ وشفافية ودقة المسابقات المحلية للقرآن الكريم، وراء هذا التفوق الكاسح للمتسابقين المصريين، منوها بأنه سيتم ارسال الفائزين في المسابقة من أصحاب الصوت الحسن إلى الهيئة الوطنية للإعلام للنظر في اعتمادهم.

وشدد على أن المسابقة التي استمرت 4 أيام عقدت وسط تحكيم دولي نزيه وشفاف، برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، والدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم، إمام الحرم النبوي الشريف، ومحكمين من مصر والأردن وفلسطين وروسيا.

وفي ختام المسابقة، تم تكريم المحكمين من مصر والمحكمين الدوليين، ومنهم الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة بالأزهر، والدكتور عبد الكريم صالح، والشيخ محمد صالح حشاد، والشيخ حلمي الجمل، والشيخ سراج الدين محمد سليمان.