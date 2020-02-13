مقتل 6 أشخاص وإصابة 23 وسط تساقط كثيف للثلوج في أفغانستان

ذكر مسؤولون، اليوم الخميس، أن هطول الثلوج بغزارة في أفغانستان، تسبب في انهيارات جليدية أسفرت عن وفاة 6 أشخاص على الأقل وإصابة 23 في إقليم دايكوندي بوسط البلاد في الثلاثة أيام الأخيرة.

وقال حسيب الله شايكاني وهو مسؤول في هيئة إدارة الكوارث، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن 6 منازل تدمرت وتضرر 20 منزلا آخر جزئيا.

وأضاف شايكاني أن الأرقام مبدئية لأن الطرق أغلقت في العديد من الأقاليم جراء تساقط الثلوج بغزارة ما يجعل من المستحيل نشر فرق لعمليات المسح.

وأكد محمد علي أوروزجاني، نائب حاكم إقليم دايكوندي، أن 6 أفراد من أسرة واحدة لقوا حتفهم وأصيب شخص في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء جراء انهيار جليدي في قرية حصار الرباط.

وأضاف أوروزجاني أن منزلا آخر تعرض لانهيار جليدي في قرية بامشير صباح اليوم الخميس.

وقال: "مازال الأشخاص الذين كانوا داخل المنزل أحياء. ويحاول السكان المحليون إنقاذهم".

وبحسب المسؤول المحلي، فإن العشرات من الماشية عالقة في اسطبل حيوانات في الإقليم منذ أمس الأربعاء.

وقبل يومين، توفت امرأة حامل وطفلها حديث الولادة في مقاطعة أشتارلاي بالإقليم جراء انغلاق الطرق بسبب تساقط الثلوج الكثيف، بحسب أوروزجاني. ولم يتم السكان من دفنهما.

وتوقفت الحركة أيضا على طريق "سالانج باس" وهو أحد الطرق الرئيسية في البلاد، اليوم الخميس جراء تساقط الثلوج الكثيف والانهيارات الجليدية في الجانب الجنوبي من الطريق.