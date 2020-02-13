وزير المالية: استطعنا خفض العجز والدين رغم صعوبات الفترة الماضية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر استطاعت خفض العجز والدين خلال الفترة الماضية بالرغم من الصعوبات التي واجهتها البلاد.

وأضاف «معيط» خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، على هامش مشاركته بمؤتمر «إيجيبس 2020»، اليوم الخميس، أن مصر استطاعت تحقيق فائض أولي، مشيرًا إلى تحسن الجنيه أمام الدولار، وتوافر الاحتياطات النقدية، فضلًا عن تحسن التصدير، خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى الأرقام التي احتلتها مصر على المستوى العالمي؛ حيث احتلت المركز الثاني عالميًا في الفائض الأولي، والمركز السادس في معدل النمو، إضافة إلى أنها الأولى عالميًا في تخفيض الدين خلال سنتين كنسبة مئوية.

واختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2020»، اليوم الخميس، والذي انعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير، تحت شعار «شمال إفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة».