طرح تذاكر «أولمبياد طوكيو» خارج اليابان مايو القادم

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، أن تذاكر الدورة ستكون متاحة لمن يرغب في شرائها من خارج اليابان اعتبارا من منتصف شهر مايو القادم.

وأوضحت اللجنة أن المشاهدين، الذين يتطلعون للتوجه لليابان لحضور فعاليات دورة طوكيو الصيفية التي تنطلق في 24 يوليو، سيكون بوسعهم الحصول على التذاكر الخاصة بالفعاليات اعتبارا من التاريخ المذكور عبر المواقع المخصصة لذلك أو عبر الجهات المنوط بها إعادة بيع التذاكر.

وستخصص التذاكر للجماهير من خلال أسبقية الحجز على الإنترنت بجانب توفرها في مراكز البيع في طوكيو، وبوسع غير المقيمين في اليابان الحصول على التذاكر من مراكز البيع.

يذكر أنه تم بالفعل بيع نحو 4.5 مليون تذكرة لفعاليات الأولمبياد للمقيمين في اليابان في المرحلتين الأوليين لطرح التذاكر محليا عن طريق القرعة. ولم يكشف المنظمون العدد الإجمال للتذاكر المتاحة في الفترة المقبلة، ولكن تشير التقديرات إلى أن العدد يزيد على 9 ملايين تذكرة.

ويأتي الإعلان عن موعد طرح تذاكر الأولمبياد في الخارج وسط تزايد المخاوف من تراجع الإقبال على حضور الألعاب الأولمبية من الأجانب خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المحور القاتل الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية.