محمد حفظى: شخصيات الفيلم قريبة من الواقع.. ولا نصدر أحكاما

محمد صقر: الفيلم يرصد العديد من العلاقات الإنسانية.. ولا يتبنى الفوارق الطبقية فى المجتمع

إياد نصار: نقدم الشكل الحالى لطبقة متوسطة تعيش بين عالمين

بسمة: «رانيا بهجت» سيدة ترفض أحكام الآخرين عليها

شيرين رضا: أقدم شخصية «قوادة» بشكل كوميدى

إنجى المقدم: أصالح السينما بـ«مريم» بعد 6 سنوات من الغياب

هدى المفتى: استمتعت بتقديم شخصية الفتاة المستهترة

استطاع فيلم «رأس السنة» أن يحقق فى أسبوعه الأول مليونًا ونصف جنيه، ليحتل المركز الثالث بعد «لص بغداد» و«الفلوس»، بين أفلام موسم «منتصف العام» السينمائى.

الفيلم الذى يشارك فى بطولته إياد نصار، إنجى المقدم، بسمة، شيرين رضا، أحمد مالك، وهدى المفتى، ويخرجه محمد صقر، يمثل عودة للسيناريست والمنتج محمد حفظى للكتابة بعد غياب سنوات، والذى أكد لـ«الشروق» إن فكرة الفيلم تراوده منذ ما يقرب من 10 سنوات، مشيرا إلى أن الفيلم قريب من شخصيات وأحداث تعامل معها فى الواقع.

أوضح حفظى أنه يشعر مع مرور الوقت أن الفجوة الاجتماعية تتسع بشكل كبير مع ضعف الطبقة الوسطى اقتصاديا وفكريا والهوية ومبادئ الاختلاف بشكل عام، مشيرا إلى أن الفيلم يرصد واقعا اجتماعيا بدون الحكم الاخلاقى على فئة معينة فى المجتمع، أو إطلاق أحكام على تصرفات الشخصيات سواء كانت إيجابية أو سلبية، أخلاقية أو غير ذلك، مشيرا إلى أن نظرته خلال العمل نظرة درامية من خلال أحداث تدور خلال 24 ساعة ليلة رأس السنة، وهى نوعية موجودة فى السينما العالمية.

وأرجع سبب تأجيل عرض الفيلم لأكثر من مرة خلال العام الماضى إلى تأخر تصريح الرقابة، لافتا إلى أنه لم يتم حذف أى مشهد من الفيلم، وأنه خرج بالشكل الذى قدمه صناعه منذ البداية، مشيرا إلى أن الجرأة فى الفيلم هدفها رصد واقع وليس استفزاز الجمهور.

وعن التصنيف العمرى «+18» قال إنه سعيد بعرض الفيلم على أى حال، لكنه فى الوقت نفسه أبدى استغرابه من عرض أفلام بها كمّ كبير من العنف دون تصنيف لجمهورها، مؤكدا أن فيلمه جرىء فى الفكرة وليس فى المشاهد.

وأشار حفظى إلى أن مسئولية توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى كان سببا لعدم تفرغه للكتابة، بجانب عمله كمنتج، موضحا إن المشكلة تكمن فى إدارة الوقت فقط بين مهامه المختلفة.

وبسؤاله عن حقيقة استبعاد مشاركة الفيلم فى الدورة الماضية من المهرجان كونه أحد منتجى العمل، وذلك بسبب منصبه كرئيس للمهرجان، قال حفظى: «مش شرط إن الفيلم يعجب الإدارة الفنية للمهرجان وانا بفصل شغلى عن المهرجان»، وأكد أن الفيلم لم يكن هدفه المشاركة فى المهرجانات.

وألمح إلى أن مشاركة الفيلم فى مهرجان مراكش كانت بناء على طلب إدارة المهرجان، ومن هنا قام بعمل نسخة نهائية من الفيلم بعد تأجيل عرضه، مشيرا إلى تلقيه ردود فعل إيجابية عنه، كانت بمثابة فرصة جيدة لتسويق الفيلم خارج مصر.

وقال مؤلف ومنتج «ليلة راس السنة» إن فرصة المنافسة للفيلم خلال الموسم جيدة، فالفيلم إحساسه شتوى لكنه يحتاج بعض الوقت حتى يلتفت إليه الجمهور، رغم وجود هذا الكم من النجوم لكن فكرة الفيلم التى ستخلق حالة من النقاش بعد مشاهدته ستزيد من إقبال الجمهور.

وأضاف حفظى أنه من صعب فى هذه النوعية من الأعمال وجود نجم أوحد بل يحتاج لتوازن فى اختيار الأدوار والأصلح لها، مشيرا إلى أنه ترك لمخرج العمل مساحته فى اختيار الممثلين وأدواته بشكل عام.

وأوضح حفظى أنه كثيرا ما يراهن على الشباب الجدد ومنهم صقر، مشددا على ايمانه بمنح الفرصة الكاملة للشباب، وقال إنه منحه فرصة اخراج العمل بعد مناقشات وجلسات عمل طويلة خاصة وإنه يخوض تجربة الإخراج للمرة الأولى بعد عمله كمنتج فنى.

ومن جانبه قال المخرج محمد صقر إنه طلب من السيناريست محمد حفظى أن يخوض تجربته الإخراجية الأولى من خلال «رأس السنة» بعد قراءته للسيناريو منذ ما يقرب من عامين، وكان يبحث فى ذلك الوقت عن سيناريو جيد يقدمه لأول مرة كمخرج سينمائى، لافتا إلى أنه كان محظوظا بموافقة حفظى على قيامه بإخراج الفيلم.

أشار صقر إلى أنه كان يشعر بالقلق كون العمل تجربته الإخراجية الأولى، لأنه يحتاج من خلاله أن يعبر عن نفسه وفكره ورؤيته الإخراجية.

وقال مخرج الفيلم إنه يفضل هذه النوعية من الأفلام، خاصة أنه يتضمن العديد من العلاقات الإنسانية التى تعد المحرك الرئيسى للأحداث، موضحا أن فكرة الفيلم تتضح من المشهد الأول، لافتا إلى أن كل عوامل النجاح مكتملة فى الفيلم، سواء من سيناريو وأبطال وإنتاج جميعها وقفت وراء العمل بكل ما تملك من طاقات وأفكار ليخرج أفضل ما يكون.

وأوضح صقر أن العمل لا يتبنى الفروق الطبقية فى المجتمع لأن ذلك أصبح منفرا للجمهور واستهلكته السينما والدراما التليفزيونية بشكل كبير، مشيرا إلى أن هناك بالفعل طبقتين وأكثر فى المجتمع لكن تم تضفيرهم بطريقة ذكية، بجانب أن أجواء الفيلم أيضا جديدة وليس هناك مبالغة فى الحديث عن الطبقة الغنية أو الفقيرة لكن العمل عبر عنهم بدقة شديدة كذلك الربط بينهما لم يحمل أى مزايدات.

وقال إن قصة الفيلم تحكى عن شخصيتين رئيسيتين يتتبعهما الفيلم خلال 24 ساعة، وهو ما وصفه أنه نوع من التحدى و«مطب» لأى مخرج يجب أن يقدم فيلما فى وقت مكثف لا يمل الجمهور أثناء مشاهدته، مشيرا إلى أن وجود فريق عمل محترف كان على قدر المسئولية وخرج العمل بالشكل المطلوب.

وأوضح صقر أن التصوير استغرق 3 أسابيع على مدار ما يقرب من شهرين، فى عدة أماكن فى القاهرة وسهل حشيش والغردقة وبيروت.

وقال بطل العمل الفنان إياد نصار إنه يقدم فى الفيلم شخصية كمال، وهو دور محورى ومؤثر خلال الأحداث، مشيرا إلى أن العمل يعتمد على الشخصيات وما يحدث لها من تطورات، موضحا أنه يحب هذه النوعية من الأعمال التى تعتمد على البطولة الجماعية.

وأشار نصار إلى أن الفيلم يتحدث عن الطبقات الثلاث فى المجتمع وخاصة عن الطبقة الوسطى المثقفة، التى أصبحت هجينا بين الطبقة الغنية والفقيرة وتحاول أن تجمع بينهما فى طريقة المعيشة، موضحا أن أكثر الصعوبات التى واجهته أثناء التصوير هو أن معظم مشاهدته صورت وهو جالس فى السيارة.

وقالت الفنانة بسمة إن الفيلم من نوعية الأعمال التى تدور أحداثها فى يوم واحد، وهو ما يستلزم أن يكون العمل مكتوبا بطريقة معينة حتى لا يمل المشاهد لذا فهى نوعية صعبة وفيها تحد كبير، وهو ما تحقق فى «رأس السنة»، فالعمل على مستوى محترف جدا سواء فى الكتابة أوالتنفيذ الإخراجى ومتوافر فيه جميع العناصر التى تجعله فيلما ناجحا من الناحية الفنية.

وأشارت إلى أنها تجسد خلال العمل شخصية «رانيا بهجت»، وهى سيدة تعانى من الازدواجية فى المجتمع، وترفض إصدار أحكام عليها ليست حقيقية وترفض أن يكون الأشخاص حولها «ودانيين»، نافية ما تم تداوله عن وجود مشاهد جريئة لها خلال أحداث العمل تم حذفها من الرقابة.

وعبرت بسمة عن سعادتها بعودتها القوية للسينما من خلال 3 أفلام هى «رأس السنة، وبعلم الوصول، وماكو».

وعلقت قائلا: «أتمنى أن تكون فترة لإعادة تقييمى لأنى داخلة مرحلة جديدة فى حياتى بعد ابتعادى سنوات وعايزه ارجع بأدوار مختلفة من خلال نوعية جديدة من الأعمال».

أكدت الفنانة إنجى المقدم سعادتها بالعودة إلى السينما بعد غياب ٦ سنوات منذ فيلم المعدية، وقالت إنها منذ اللحظة الأولى انجذبت لسيناريو الفيلم، نظرا لطبيعة أحداثه المختلفة والجريئة.

وأوضحت أنها تجسد شخصية سيدة تدعى مريم، التى تواجه عدة مشكلات مع زوجها، وتحاول إيجاد حلول لمواجهة هذه الخلافات.

وأضافت إنجى أنها سعيدة بردود الأفعال التى تلقتها عن الفيلم، كذلك نجاح الفيلم فى عرضه العالمى الأول فى مهرجان مراكش.

وقالت الفنانة شيرين رضا إنها أعجبت كثيرا بقصة الفيلم عند قراءة السيناريو، خاصة إنها شخصية مختلفة عما قدمته مؤخرا فهى تجسد شخصية قوادة لكن بشكل كوميدى.

وأشارت إلى أنها استمتعت بالمشاركة فى الفيلم، لأنه حالة مختلفة يحكى عن حياة أشخاص من طبقات مختفلة فى المجتمع، يتعرضون لمواقف معينة فى ليلة رأس السنة.

وعن دورها بالفيلم قالت الفنانة الشابة هدى المفتى إنها تقدم شخصية فتاة «مستهترة» تنتمى إلى الطبقة الأرستقراطية، ووصفته بالتجربة الممتعة.

وعلقت بقولها: «سعيدة بهذا العمل لأنه أول عمل سينمائى لى»، وأكدت على ضرورة منح الفرصة لظهور جيل جديد من الشباب فى التمثيل والإخراج.