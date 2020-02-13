مدرب اتحاد الجزائر يستقيل بعد الخروج من الكأس

أعلن بلال دزيري، المدير الفني لنادي اتحاد الجزائر، اليوم الخميس، استقالته من منصبه بعد خروج الفريق من مسابقة كاس الجزائر ، اثر خسارته أمام مضيفه جمعية وهران، من الدرجة الثانية، صفر / 1، ضمن منافسات دور الستة عشر للبطولة.

وقال دزيري في تصريحات اعلامية إنه سيغادر منصبه، مقتنعا بأنه أدى واجبه على أكمل وجه رغم الظروف الصعبة التي عاشها الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

وأكد مدرب اتحاد الجزائر السابق، انه لن يتراجع عن قرار الاستقالة حتى لو طالبه الملاك الجدد للفريق بذلك، مشددا على ان اتحاد الجزائر ليس هو الفريق الوحيد الذي غادر مسابقة الكأس.

ودعا دزيري، مشجعي الاتحاد إلى الالتفاف حول الفريق حتى ينجح في تجاوز الأزمة الحالية التي يمر بها في كافة المسابقات التي يشارك بها.

وتزايدت الضغوط على دزيري منذ خروج اتحاد الجزائر من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعدما تذيل المجموعة الثالثة، التي ضمت إلى جانبه أندية الوداد البيضاوي المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

ويحتل اتحاد الجزائر المركز السابع في ترتيب الدوري الجزائري، برصيد 24 نقطة بعد خوضه 17 مباراة.