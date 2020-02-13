نتنياهو يستبعد الجيش الإسرائيلى من طاقم رسم خرائط ضم الضفة الغربية

استبعدت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، اليوم، الجيش الإسرائيلى من تركيبة الطاقم المنبثق عنها، لإعداد خرائط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بناء على الخطة التى أعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت رئاسة الحكومة الإسرائيلية: إن طاقمها مؤلف من الوزير ياريف ليفين، والسفير فى واشنطن رون درامر، والمدير العام لرئاسة الحكومة رونين بيريتس، ومجلس الأمن القومى، وفقا لمحطة «أى 24» الإخبارية الإسرائيلية.

ولا يوجد تمثيل للجيش الإسرائيلى فى ذلك الطاقم، على الرغم من أنه هو الحاكم الفعلى فى الضفة الغربية؛ حيث تخضع المناطق الفلسطينية باستثناء القدس الشرقية، للحكم العسكرى الإسرائيلى (الجيش) وليس للحكم المدنى (الحكومة).

وتنص الخطة الأمريكية على ضم إسرائيل لمستوطناتها فى الضفة الغربية، إضافة إلى غور الأردن. لكن ترامب أمهل الفلسطينيين 4 سنوات لدراسة الصفقة والموافقة عليها، وإلا فإنه سيمنح الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذها على أرض الواقع، بشكل أحادى الجانب، شريطة التنسيق معه.

وعلى الرغم من حرمان الجيش الإسرائيلى من العمل فى الطاقم الحكومى، إلا أن قائد هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافى، أصدر تعليمات إلى رئيس شعبة التخطيط فى الجيش الجنرال أمير أبو العافية، بتشكيل طاقم مواز للطاقم الذى شكله نتنياهو، لإعداد خرائط تمهد لتنفيذ الضم، إذا اتخذت الحكومة قرارا بذلك.

ويتألف طاقم الجيش من قائد لواء المركز نداف بادان، ومنسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية فى المناطق الفلسطينية الجنرال كميل أبوركن، ودائرة القانون الدولى فى النيابة العسكرية.

يُذكر أنه فى الجولات السابقة من اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، التى شملت انسحابا إسرائيليا من مناطق (أ) فى الضفة الغربية، كان للجيش الإسرائيلى دور رئيسى فى عمل الطاقم الإسرائيلى مع الفلسطينيين والأمريكيين.

كما كلف الجيش الإسرائيلى أيضا بتنفيذ ضم هضبة الجولان السورية المحتلة، ولكن هذه المرة، فإن نتنياهو لم يمنح الجيش فرصة التأثير على التمهيد للضم، أو حتى المشاركة فيه أصلا.