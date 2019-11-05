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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بشمال شرقي نيجيريا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 13 فبراير 2020 - 12:16 م | آخر تحديث : الخميس 13 فبراير 2020 - 12:16 م

أعربت دولة الإمارات، اليوم الخميس، عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع شمال شرقي نيجيريا، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي -في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- رفض الإمارات الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

يُذكَّر أن ثلاثين شخصا - على الأقل قتلوا، في الاثنين الماضي، في هجوم مسلح لمتشددين استهدف منطقة شمال شرقي نيجيريا.

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