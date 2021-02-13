الشرطة التايلاندية تلقي القبض على محتجين في مسيرة في بانكوك

ألقت الشرطة التايلاندية القبض على محتجين، وأصيب العشرات من رجال الشرطة خلال اشتباكات في مسيرة في بانكوك اليوم السبت.

وتجمع المتظاهرون عند نصب الديمقراطية في بانكوك في محاولة لإلغاء قانون صارم ضد إهانة النظام الملكي.

ولدى حلول الليل، سار المئات إلى القصر الكبير لكنهم واجهوا شرطة مكافحة الشغب بكامل عتادها والأسلاك الشائكة المحيطة بالمنطقة.

وبرغم دعوة زعيم الاحتجاج بانوسايا سيثيجيراواتاناكول إلى إنهاء المسيرة، بقي العديد من المتظاهرين لمواجهة السلطات.

وصرح المتحدث باسم الشرطة كريسانا باتاناتشاروين للصحفيين بأن 20 رجل شرطة أصيبوا بمقذوفات وتم إلقاء القبض على سبعة أشخاص على الأقل.

وتوقفت الاحتجاجات التي قادها شباب يطالبون الحكومة بالاستقالة وإدخال إصلاحات على النظام الملكي مؤخرا بسبب الارتفاع المفاجئ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، إلا أن احتجاز أربعة من زعماء التيار المؤيد للديمقراطية الذين تم اتهامهم مؤخرا بالعيب في الذات الملكية دفع مئات المتظاهرين إلى العودة إلى الشوارع.