تقارير: بريطانيا تخفض عدد جيشها بواقع نحو 10 آلاف

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، أن الجيش البريطاني سوف يخفض عدد أفراده بواقع نحو 10 آلاف فرد ليصل إلى 72 ألفا و500 فرد بدوام كامل على مدار العقد المقبل.



وذكرت صحيفتا "ذا تايمز" و"ديلي تليجراف"، أن الوفورات الناجمة عن تقليص العدد سوف تستخدم لتمويل شراء معدات عسكرية إضافية.



وقال التقريران، إن خفض عدد الأفراد سوف يتم من خلال عدم التعيينات في المناصب التي تصير شاغرة.



ويبدو أن بريطانيا وهي قوة نووية، تتخذ إجراءات ردا على وضع تهديدي متغير أصبح يحتاج لأفراد أقل ولكن لمزيد من الطائرات المسيرة والمدفعية والدفاعات الجوية والمركبات المدرعة .



ولدى جيش بريطانيا العضو بحلف شمال الأطلسي، 82 ألف جندي. حتى الأول من أكتوبر 2020، بلغ العدد الفعلي 80 ألفا و760 بالإضافة إلى نحو 33 ألفا من سلاح الجو والبحرية.