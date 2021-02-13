السفير الألماني يشيد بتكنولوجيا التصنيع داخل مصانع مجموعة العربي

أشاد السفير الألماني بالقاهرة سيريل نون، بالتطور التكنولوجي التي حققته مجموعة العربي في عمليات تصنيع الأجهزة المنزلية والكهربية خلال الزيارة التي قام بها لمصانع العربي مؤخرا؛ لبحث فرص استثمارية جديدة في مجال الأجهزة المنزلية والكهربية، وفتح مجالات التعاون التقني والتكنولوجي بين الشركات الألمانية وبين الشركة المصرية.

وكان في استقبال السفير الألماني، المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والمهندس محمد عبد الجيد العربي رئيس عمليات التصنيع بالمجموعة.

كما أكد السفير الألماني، حرص ألمانيا لإقامة علاقات اقتصادية قوية مع الجانب المصري في العديد من المجالات، معربا عن سعادته بالجولة التي قام بها في مصانع مجموعة العربي بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، مشيدا بالتطور الهائل التي شهدته تكنولوجيا عمليات تصنيع الأجهزة المنزلية والكهربية في مصر.

ومن جهته، أكد المهندس إبراهيم العربي، أن العلاقات المصرية الألمانية تتسم بالعمق والتميز في العديد من المجالات لا سيما في الآونة الأخيرة، التي اتسع فيها نطاق التعاون الثنائي بشكل لا يقتصر على تعزيز الشراكات التنموية والعلمية والثقافية فحسب، بل امتد ليشمل قطاعات جديدة، مثل صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمي والإنتاج الحيواني، مثمنا جهود السفير الألماني للتعرف على مجالات جديدة بهدف فتح آفاق أخرى للتعاون الاقتصادي بين البلدين.