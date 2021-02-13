رئيس تركمانستان يعين نجله نائبا لرئيس الحكومة

عين رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف، نجله نائبا لرئيس الحكومة، وهو منصب مستحدث، في مرسوم نُشر بصحيفة "نوترالني تركمانستان" الحكومية اليوم الجمعة.



وينظر إلى سردار بردي محمدوف (39 عاما) باعتباره الخليفة المحتمل لوالده (63 عاما)، وستكون وظيفته تحديث نظام الدولة وتعزيز الحوكمة.



وسيكون مسؤولا كذلك عن الشؤون الرقمية في الدولة الغنية بالنفط.



ويتولى قربان قولي بردي محمدوف السلطة منذ 14 عاما، ويحكم البلاد بقبضة حديدية.



وبشكل رسمي، لم تسجل تركمانستان أي حالة إصابة بفيروس كورونا، على الرغم من الانتقاد الدولي، حيث أنها تقع في منطقة تضربها بشدة الجائحة.



ويتعرض قربان قولي بردي محمدوف أيضا للانتقاد جراء اضطهاد منشقين ومعارضين للحكومة، وبذخه الشديد من أجل تمجيد نفسه. وعلى سبيل المثال، كلف ببناء تمثال لفارس على صهوة جواد مصنوع من الرخام ومطلي بالذهب بارتفاع 21 مترا، بحيث يتم إظهاره على غرار فارس يدعى "أركاباج" أي الحامي.