انتخاب البريطاني كريم خان رئيسا للادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية

انتخبت الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة البريطاني كريم خان، رئيسا جديدا للادعاء لولاية مدتها 9 سنوات تبدأ في 16 يونيو.

وفاز خان بالمنصب في اقتراع سري متغلبا على 3 مرشحين آخرين، ليحل محل رئيسة الادعاء الحالية فاتو بنسودا.

وتضم المحكمة، ومقرها لاهاي والتي بدأت العمل قبل حوالي 20 عاما، 123 عضوا وتنظر قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان.

وعقدت جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( الجمعية ) دورتها التاسعة عشرة المستأنفة الثانية بتاريخ 12 فبراير في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ونظرا لجائحة فيروس كورونا المسنجد ( 19 COVID ) ، فقد اعتمدت تدابير وقائية لتقليل خطر تعرض المشاركين للفيروس.

وانتخبت جمعية الدول الأطراف كريم خان (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ) مدعيا عاما، خلفا للمدعية الحالية فاتو بينسودا، كيث سيتولى منصبه في 16 يونيو 2021.



