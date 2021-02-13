الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة مفخخة شمال صعدة

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أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني، اليوم السبت، طائرة مسيرة مفخخة بمديرية باقم شمال محافظة صعدة، أطلقتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وقال المتحدث الإعلامي لـ"محور آزال العسكري" المقدم مازن الشوكي - في تصريح نقلته قناة (العربية) - إن الدفاعات الجوية التابعة لمحور آزال تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة حوثية كانت تستهدف مواقع تمركز الجيش اليمني في مديرية باقم بمحافظة صعدة المعقل الرئيسي للميليشيات الحوثية.

وأشار إلى أن إسقاط هذه الطائرة يأتي ضمن "سلسلة طائرات حوثية أسقطتها دفاعات المحور خلال الفترة الماضية".

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن.