تقدم الفنان مصطفى كامل، بالعزاء لأسرة الفنان علي حميدة الذي وافته المنية أمس، مشيرًا إلى لقائهما الأخير الذي جمعهما في أغنية «جريت بينا» والتي حققت نسب مشاهدة عالية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن الفنان علي حميدة ظهرت عليه علامات الإنهاك والتعب أثناء أدائه للأغنية، ما جعله يتواصل مع الإعلامي عمرو أديب ليكشف عن حالة الفنان الراحل.

وتوجه بالشكر للإعلامي عمرو أديب على سرعة استجابته بعرض حالة الفنان علي حميدة والتي اهتمت بها وزارة الصحة، واصفًا الفنان الراحل أنه «جبل بعد المجد والعز مرة واحدة كل حاجة اتاخدت منه».

وأضاف أن الفنان علي حميدة حتى وفاته لم يعلم من كان السبب وراء ضياع أمواله، متابعًا: «شريط لولاكي لو كان ضاع من حد مننا وإحنا شباب صغيرين كنا نشتريه تاني».

وذكر أن الفنان الراحل علي حميدة لم يكن يعلم بإصابة بمرض سرطان الكبد والرئة، مشيرًا إلى أن حالته ساءت بعد أخذ مسحة منها.

وأوضح أنه قبل أخذ المسحة من حميدة كان يضحك ما جعله يتأمل، إلا أنه بعد أخذ المسحة فقد الوعي تماما ما جعله يتوقع أنه سيموت.

وتوفي الفنان علي حميدة، الخميس الماضي، عن عمر يناهز 55 عامًا، متأثرًا بوعكة صحية دامت لنحو شهر.