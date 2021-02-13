عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد إنقاذ سفينة الإنقاذ الإسبانية «أوبن آرمز»، أمس الجمعة 40 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب في وضع غير مستقر بمياه البحر الأبيض المتوسط.

وذكر مراسل يورونيوز بابلو راميرو، المتواجد على متن السفينة، أن طاقم «أوبن آرمز» كان تحت مراقبة الدوريات البحرية الليبية منذ أيام، والتي طلبت منهم مغادرة المنطقة غير أن الطاقم رفض مؤكّداً أنه في المياه التابعة لمالطا.

وأفاد المراسل بأنه بعد ساعات من البحث والاشتباك مع خفر السواحل الليبي، قرابة الساعة السادسة مساء تحديداً من يوم الجمعة، حددت سفينة الإنقاذ قارباً في حالة سيئة كان ينقل 40 مهاجراً بينهم طفل وامرأة كانوا يبحرون لمدة 24 ساعة في قارب خشبي قادمين من السودان ومصر والكاميرون والجزائر والمغرب.

وتستمر عملية الإنقاذ حتى غروب الشمس، حيث يتم نقل جميع المهاجرين غير الشرعيين إلى قارب «أوبن آرمز» الرئيسي.

ولم يكن الجمعة أول تصادم بين القارب الإسباني وخفر السواحل الليبي، الذي حاصر يوم الخميس زورق المنظمة غير الحكومية دون الرد على نداءاتها عبر الراديو أو الإشارة إلى نيته.