هيئة الصحة العامة في فرنسا: جرعة تطعيم واحدة تكفي من سبق لهم الإصابة بكورونا

أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا اليوم الجمعة أن الأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بفيروس كورونا المستجد يمكنهم الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح المضاد لمرض "كوفيد-19"، نظرا لأن أجسامهم تحتفظ بذاكرة مناعية ضد الفيروس.



وأضافت الهيئة أن هذا يعني أن جرعة واحدة سوف تكون كافية لتنشيط مناعة الجسم ضد المرض.



وأوضحت أن الشخص الذي سبق له الإصابة بالمرض لابد أن يتلقى جرعة اللقاح بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من الإصابة بالعدوى، ويفضل أن ينتظر ستة أشهر. وعادة ما تلتزم الحكومة الفرنسية بتوصيات هيئة الصحة العامة.



وتلقى قرابة 2ر2 مليون شخص في فرنسا الجرعة الأولى من اللقاح، فيما حصلزهاء 600 ألف شخص على الجرعة الثانية، حسبما أفادت وزارة الصحة الفرنسية.



وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا 47ر3 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.



وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 80 ألفا و951 حالة.



وأشارت البيانات إلى تعافي 244 ألفا و961 شخصا من المصابين من مرض "كوفيد-19 "الذي ينجم عن الإصابة بفيروس كورونا.



وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 55 أسبوعا.