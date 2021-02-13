وزيرتا البيئة والهجرة يتفقدان قرية صفط تراب أول نموذج لقرية مصرية متوافقة بيئيا

تفقدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، ووزيرة الدولة لشئون الهجرة نبيلة مكرم، بمرافقة طارق رحمى محافظ الغربية، خلال جولة قرية صفط تراب بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية؛ لمتابعة أعمال التطوير بالقرية التى تعد بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيا.

وتتضمنت الزيارة المرور على ترعة القرشية بالقرية، وتفقد عدد من الأماكن التى يتم تطويرها بدعم من وزارة البيئة.

وشارك البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، التابع لوزارة البيئة، فى حملة تطوير القرية، نظراً لوقوعها فى نطاق عمل البرنامج، وتم التعاون مع رؤساء المراكز والأحياء والمتعهدين ومتابعة كافة عمليات جمع المخلفات من الوحدات السكنية ونقلها والتخلص الآمن منها إلى جانب متابعة عمليات التطهير لجوانب الترع والمصارف من المخلفات المتراكمة.

كما تم تنفيذ حملة نظافة بمدخل القرية على جانبي ترعة القرشية، ورفع ما يقرب من ٢٦٠٠ طن قمامة من المخلفات ونواتج التطهير.

وقد تعاونت وزارة البيئة، مع الجهات المعنية بصيانة عدد كبير من كشافات الإنارة بشوارع القرية وبتنفيذ أعمال تطهير للترع والمصارف وتشجير الشوارع بمساعدة شباب القرية، وألزمت عدد من المصانع الموجودة حول القرية بتوفيق أوضاعها البيئية.

وعقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى عدة اجتماعات مع رؤساء المراكز والأحياء والرائدات الريفيات بالمراكز للمشاركة فى توعية المواطنين بأهمية النظافة العامة والعمل على النهوض بقراهم، إلى جانب تنفيذ برنامج تدريبى لمجموعة من شباب القرية تم خلاله التدريب على مهارات التنمية والزراعة المستدامة، ومهارات الاتصال "العرض والتقديم"، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية تنفيذ حملات دق الأبواب للتواصل المباشر وجها لوجه مع أهالى القرية وتمكينهم من مهارات التأثير السريع.

كما نظمت وزارة البيئة رحلات للشباب لزيارة عدد من المحميات الطبيعية للتعرف على ثروات مصر الطبيعية.