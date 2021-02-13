أكدت وزارة السياحة والآثار أنه بالرغم من أزمة فيروس كورونا وتداعياتها عالميا، إلا أن قطاع السياحة قام أخيرا بافتتاح 16 فندقا بطاقة إجمالية تبلغ (2613 غرفة فندقية) بـ4 مناطق سياحية هى جنوب سيناء ومرسى علم والساحل الشمالى ومرسى مطروح.. كما انتهت هيئة التنمية السياحية برئاسة سراج الدين سعد الرئيس التنفيذى للهيئة من إعداد الرؤية التخطيطية لتطوير منطقة سيوة.

وأوضح التقرير السنوى لوزارة السياحة والآثار الخاص بحصاد السياحة خلال عام 2020 أنه تم المشاركة فى مراجعة الرؤية التخطيطية المقدمة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لـ«مدينة سانت كاترين» وتم إدراجها كمنتج سياحى جديد يتم الترويج له.. بالاضافة إلى مشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى دراسات مخطط تطوير القاهرة التاريخية وآليات تنفيذه.

‏وذكر التقرير أنه تم إعداد قواعد البيانات الجغرافية GIS لجميع الارتباطات والمشروعات القائمة بالمناطق السياحية ولاية الهيئة بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة التصرف فى أصول الدولة.

‏وأضاف التقرير أنه تم دراسة وإجـراء المراجعات والاعتمـادات الفنيـة لعـدد 492 مشـروع سياحـى وخدمـى بمناطـق التنميـة الخاضعــة لولايــة الهيئة العامة للتنمية السياحية بمنطقة خليج العقـبـة والبحر الأحمر ورأس ســــــدر والعين السخنـــة. أشار إلى موافقة مجلس إدارة صندوق السياحة على تحويل مبلغ 41 مليون جنيه إلى وزارة التنمية المحلية لاستكمال أعمال تطوير مواقع مسار العائلة المقدسة، و التنسيـق والإشـراف على أعمال تطويـر (5 نقـاط) رئيسية ضمن المسار. وأوضح تقرير الحصاد السياحة أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من شبكة الطرق الداخلية بمركز النخيلة السياحى / بقطاع رأس سدر، بطول 8 كم.