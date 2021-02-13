«أﭬايا العالمية»: 20 % نموا مستهدفا فى حجم الأعمال خلال 2021

أحمد فايد: استراتيجيتنا فى السوق المصرية تركز على المشروعات الحكومية الكبرى

قال أحمد فايد المدير الاقليمى لشركة «أﭬايا العالمية» لتقديم الحلول التكنولوجية فى مصر وليبيا، إن شركته تستهدف 20 % نموا فى حجم اعمالها فى السوق المصرية خلال العام الحالى.

وأضاف فايد فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق» ان استراتجية شركته خلال العام الحالى تركز على العمل مع القطاعات الحكومية فى المشروعات الكبرى مثل العاصمة الادارية اضافة إلى القطاع الصحى والبنوك والتعليم.

وحققت شركة «أﭬايا العالمية» نتائج مالية قوية خلال الربع الرابع من السنة المالية 2021 المنتهى فى ديسمبر الماضى بلغت 743 مليون دولار حجم اعمال.

وقال رئيس «أﭬايا العالمية» نضال أبو لطيف: ان نتائج اعملنا تخطت التوقعات فى كل المؤشرات الرئيسية، وتعكس نجاح استراتيجيتنا وتابع: واصلنا الاستفادة من زخم العام الماضى، وتابعنا تنمية الإيرادات للربع الثالث على التوالى. كما أظهرت النتائج المالية تمتع أڤايا بقدرات وسيولة نقدية قوية، تتيح لها التحرّك بشكل مرن والتخطيط استنادا إلى قدرات صلبة، كما حققنا نتائج تُثبت أهمية مواصلة الابتكار والتركيز على القيمة فى مختلف عملياتنا.