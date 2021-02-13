أشار تقرير صناعي للشركة الدولية لمعلومات الشركات في الصين، إلى أن شحنات أجهزة الكمبيوتر اللوحي الصينية سجلت خلال الربع الأخير من عام 6.2020،14 مليون وحدة، بزيادة نسبتها 5.6% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق عليه.

وأضاف التقرير، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت، أنه، ورغم ذلك، كان معدل النمو أقل من معدل نمو السوق العالمية خلال نفس الفترة.

وبحسب التقرير، كان الانتعاش المسجل في سوق الأجهزة اللوحية العالمية العام الماضي مدفوعاً بطلب غير مسبوق من المستهلكين وقطاع التعليم، حيث يعمل الناس من المنازل، ويدرسون في دورات تعليمية عبر الإنترنت في ظل جائحة كورونا.

ومع ذلك، أوضح التقرير أن سوق الأجهزة اللوحية العالمية لن يستطيع الحفاظ على زخم النمو على المدى الطويل، بسبب المنافسة القوية التي يواجهها من أسواق أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية.

وعلى عكس سوق الأجهزة اللوحية العالمية، لم يكن انتعاش السوق الصينية مدفوعاً فقط بزيادة الطلب خلال وباء "كوفيد-19".

وتوقع التقرير أن تواصل السوق الصينية الحفاظ على زخم النمو في خضم ظروف التنمية المزدهرة للتعليم المحلي عبر الإنترنت، والطلب المتزايد على الترفيه مثل الألعاب السمعية البصرية.