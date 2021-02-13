جونسون يعرب عن تفاؤله بشأن اقتراب تخفيف إجراءات مواجهة كورونا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، أنه سيكون قادرا على تخفيف إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عندما يعلن عن خارطة طريق الخروج من حالة الإغلاق العام في بريطانيا يوم 22 فبراير الجاري.

ونقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية عن جونسون قوله - في تصريح خلال زيارته لمعمل شركة (فوجي فيلم) للتكنولوجيا الحيوية في بريطانيا، حيث يتم تصنيع لقاح "نوفافاكس" الجديد - "أنا متفائل.. لن أخفي ذلك عنكم.. أنا متفائل لكن علينا توخي الحذر".

وأكد أن الأولوية القصوى تبقى لإعادة فتح أبوب المدارس أمام الطلاب يوم 8 مارس المقبل، على أن يتبعها قطاعات أخرى، مضيفا "تعليم أطفالنا هو الأولوية رقم واحد، لكن بعدها سيتم العمل على إعادة فتح متاجر السلع غير الأساسية.. والحكومة البريطانية حريصة على إعادة تشغيل قطاع الضيافة".

وتابع: "سأحاول بقدر الإمكان توضيح أكبر قدر من التفاصيل، وكذلك أن أبقى دائما متفهما لضرورة القلق الدائم من نمط الفيروس"، مؤكدا أن الحكومة البريطانية لا تريد اتخاذ أي إجراءات معاكسة أو انسحابية مرة أخرى.