برلمانية: نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يسعون لتحقيق أحلام تليق بالمواطن

قالت النائبة مارثا محروس، عضوة مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن آراء المواطنين هي بوصلة تحرك نواب البرلمان، موضحة أن نواب التنسيقية يحاولون أن يكونوا عند ثقة الشعب.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لا يعملون بمعزل عن التحديات التي تواجه المواطنين، ويسعون لتحقيق أحلام تليق بالمواطن المصري.



وأوضحت أنه لم يمضي على مجلس النواب الحالي سوى شهر واحد والتحديات تشير إلى أن القادم أصعب وأخطر، مشيرة إلى لقاءات نواب التنسيقية مع المحافظين في جميع أنحاء الجمهورية.



وأشارت إلى ضرورة تنسيق الجهود بين الجهتين التشريعية والتنفيذية، خاصة وأنه لا يمكن التوصل إلى النتائج المنشودة إلا بدعم الجهاز التنفيذية، ذاكرة أنه تم توجيه عدة ملفات للمحافظين في مجالات الصحة والتعليم ودعم مبادرة حياة كريمة.



وأشادت باستقبال المحافظين بنواب التنسيقية في كل المحافظات، خاصة لأن شباب التنسيقية لديهم شغف عالي للعمل، لافتة إلى عرضها على محافظ القاهرة ملف تطوير الأبنية التعليمية وإضافة فصول دراسية تضمن توفير المسافات الأمنة بين الطلاب في ظل أزمة كورونا، والذي لاقى ترحيبًا من جانبه.