المعارضة السورية: قتيلان و9 جرحى في انفجار سيارة مفخخة شمالي حلب



أعلنت المعارضة السورية، مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين؛ جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي، اليوم السبت.



وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن شاحنة متوسطة الحجم انفجرت وسط السوق في البلدة، ما خلف أضرارا كبيرة في السيارات والمحال التجارية والأبنية.



وشهدت بلدة الراعي، التي تقع على الحدود السورية-التركية بين مدينتي إعزاز وجرابلس في ريف حلب، عدة انفجارات بسيارات مفخخة آخرها سيارتين في نهاية عام 2019.



وسيطرت فصائل المعارضة على بلدة الراعي بعد إطلاق تركيا عملية درع الفرات منتصف شهر أغسطس عام 2016.