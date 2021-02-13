وزير الاقتصاد الألماني يدافع عن إجراءات تقديم مساعدات كورونا

أبدى وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، تفهمه لمخاوف العديد من الشركات الألمانية خلال أزمة كورونا، لكنه دافع في الوقت نفسه عن الإجراءات التي تهدف لدفع مساعدات اجتياز الأزمة مرة أخرى.



وقال ألتماير اليوم السبت لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج": إذا كان هناك شخص ينتظر مساعدة بشكل عاجل، فإن انتظار شهرين يعتبر فترة طويلة للغاية.



وأكد ألتماير أنه لا يمكن إنشاء منصة الإنترنت اللازمة لتوزيع هذه الأموال في يوم أو يومين، مضيفا: "لا يتعلق الأمر بأشياء صغيرة بل بمليارات الدولارات".



وأضاف ألتماير إنه جزء من الديمقراطية: "أن يكون اتخاذ القرارات في أندر الحالات من قبل وزير مختص بمفرده".



وقال الوزير عن منتقدي هذا الإجراء حتى من بين صفوف الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ينتمي إليه ألتماير: "إلقاء اللوم لا يساعد أحدا بل يضر بالجميع في نهاية المطاف".



وقال ألتماير إن العلاقة بين الدولة والاقتصاد تغيرت، مضيفا: "هناك ضرورة تحتم تعاون الدولة والمؤسسات الاقتصادية معا بشكل بناء أكثر مما كان قبل عشرين أو ثلاثين عاما".



واستشهد ألتماير، إضافة إلى الوباء، بالمنافسة العالمية، كأسباب للتغيرات التي وقعت.



وذكر الوزير أن الوباء ساعد "على تبديد المواقف الأيديولوجية لصالح القرارات العملية البراجماتية".



وأضاف أن الاقتصاد والدولة أدركا "اننا في النهاية لن نكون قادرين على مواكبة المنافسة العالمية إذا لم نعتن بمصالحنا المشتركة معا"، مبينا أنه مع ذلك فإن هذا التغيير ليس سهلا في ألمانيا.