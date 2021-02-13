3 قتلى في انفجار سيارة مفخخة بمقديشو



قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب ثمانية آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب حاجز تفتيش أمني على طريق رئيسي في مقديشو اليوم السبت، وفق مسؤولين أمنيين وشهود عيان.



وقال مسؤول الأمن عبد الرحمن محمد لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "الشرطة كانت تطارد السيارة المعادية بعدما رصدتها على بعد بضعة كيلومترات عن الموقع الذي انفجرت فيه، قضى ثلاثة مدنيين بحسب المعلومات التي وردتنا حتى الآن وأصيب ثمانية آخرون بجروح".



وأوضح أن "الشرطة أطلقت النار على السيارة وطاردتها ما سمح للعديد من الأشخاص بالهرب والابتعاد عن الطريق، وبالتالي الحد من الخسائر الممكنة للانفجار".



وقال شهود عيان إنهم سمعوا صوت أعيرة نارية وشاهدوا سيارات وهي تتفرق قبل وقوع الانفجار القوي.



وكثيرا ما تتعرض مقديشو لهجمات تشنها حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، والتي تشن تمردا عنيفا منذ سنوات، سعيا للاطاحة بالحكومة المدعومة من المجتمع الدولي في مقديشو.



وطردت الحركة من مقديشو في 2011 لكنها لا تزال تسيطر على مساحات من الأراضي، حيث تخطط وتنفذ هجمات دامية متكررة على أهداف حكومية ومدنية.



وفي 31 يناير الماضي، قتل خمسة مدنيين على الأقل وأصيب عشرة آخرون في هجوم شنه إسلاميون متطرفون من حركة الشباب على فندق بوسط مقديشو.