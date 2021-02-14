المالية السوداني يتعهد بعدم رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية

تعهد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل ابراهيم، بعدم رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الحالي.

وذكرت وزارة الطاقة والنفط، في بيان مساء اليوم السبت، أن وزير الطاقة والنفط المهندس جادين علي عبيد، ترأس اجتماعا لبحث توفير الوقود بحضور الوزراء المختصين وأعضاء لجنة السلع الاستراتيجية والجهات ذات الصلة.

وبحث اللقاء استقرار تدفق الوقود حتى تكتمل عمليات الصيانة في مصفاة الخرطوم، وعرض وزير الطاقة جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية، وبنك السودان المركزي، ومحفظة السلع الاستراتيجية، وشركات استيراد وتوزيع الوقود، في هذا الصدد.

وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إن الوزارة تعمل مع بنك السودان المركزي على تخفيض سعر الصرف، مؤكدا جاهزية وزارة المالية لمعالجة تمويل استيراد الوقود.

من جانبه، أكد وزير الطاقة والنفط، أهمية استقرار الوقود لاسيما خلال فترة توقف مصفاة الخرطوم للصيانة الدورية، لافتا إلى أن عمليات الصيانة تجري بصورة طيبة.

من جانبه، قدم وكيل قطاع النفط في السوان الدكتور حامد سليمان، عرضا عن موقف الوقود في ظل توقف المصفاة للصيانة، وكشف عن اكتمال 90% من عمليات الصيانة.

وأوضح أنه باعادة تشغيلها ستنساب كل المنتجات البترولية بسلاسة، لافتا إلى التعقيدات التي مرت بها عمليات توفير الوقود، وتحسن المشهد بعد دخول محفظة السلع الاستراتيجية في المشهد.

وقال إنه تم الاتفاق على توحيد سعر الوقود في كل أنحاء السودان وإزالة التشوهات التي كانت تعيق تدفق الوقود، مؤكدا أن وزارة الطاقة والنفط بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة، قطعت شوطا كبيرا في إزالة كل التحديات التي تعترض استقرار الوقود.