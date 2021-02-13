قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يعمل من خلال عدة محاور لتوفير حياة كريمة للمواطن، من خلال التوسع في مجالات التنمية.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «خبر اليوم» المذاع عبر فضائية «on e»، مساء أمس الجمعة، أن الصندوق نظم 3 بروتوكولات تعاونية مع منظمات المجتمع المدني لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، خاصة رفع كفاءة المنازل، موضحًا أنه تم تطوير 10 ألاف منزل في 323 قرية حتى الآن.

وأوضح أنه يتم استكمال البروتوكول الرابع في العام الجاري من خلال رفع كفاءة 1874 منزلًا في 42 قرية، إضافة إلى تطوير الوحدات الصحية والبيطرية، ذاكرًا أنه يتم التعاون مع 92 منظمة مجتمع مدني و500 جمعية قاعدية.

وأشار إلى تنسيق الجهود بين كل الوزارات والهيئات المعنية في إطار مشروع تطوير فى الريف المصري، إلى جانب الصندوق الذي يعتبر معاونًا لأجهزة الدولة ومنظمات القطاع المدني والخاص.

وذكر أن الصندوق يتلقى التبرعات من المؤسسات المجتمعية والأفراد وكذلك الهيئات المشاركة في تنفيذ المبادرات، مشيرًا إلى تأثر نشاط مبادرة «نور حياة» الخاصة بمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار من جائحة كورونا.

ونوه أنه تم استئناف نشاط مبادرة «نور حياة» في 4 محافظات حاليًا، مفيدًا بأن عام 2020 كان بمثابة تحدي لإثبات دور صندوق تحيا مصرفي مواجهة الكوارث والأزمات.

وأفاد أن الصندوق دعم مليون فرد من العمالة غير المنظمة خلال الجائحة، إضافة إلى تسجيله لـ 3 أرقام قياسية في الخير خلال وقت حرج جدا من تفشي الوباء.

