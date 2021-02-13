بوتسوانا تختار شركة كندية كصاحبة أفضل عطاء لشراء شركة تعدين نحاس

اختارت بوتسوانا شركة "بريميام نيكل ريسورسز" الكندية، على أنها صاحب أفضل عطاء لمجموعة تعدين النحاس المغلقة "بي سي إل"، بحسب ميتلا ماسير، الأمين الدائم لوزارة الموارد المعدنية والتكنولوجيا الخضراء وأمن الطاقة.



وقال تريفور جلاوم المسؤول عن تصفية "بي سي إل" في مذكرة تفاهم صدرت في 11 فبراير الجالي للعمال المتبقين في المجموعة إن الشركة الكندية المملوكة لجهة خاصة أماما ستة أشهر لإجراء الفحوصات اللازمة قبل تقديم عرض للشركة المملوكة للدولة.



ولم يتسن الوصول لجلاوم للتعليق على المذكرة، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.



ودخلت "بي سي إل" في التصفية في أكتوبر 2016 جراء التكاليف العملياتية المرتفعة وانخفاض أسعار المعادن الأساسية.



وكان يعمل في مناجمها أكثر من خمسة آلاف عامل وقت غلقها وأصبحت نقطة حساسة سياسيا لإدارة الرئيس موكجويتسي ماسيسي.