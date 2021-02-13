جامعة الإسكندرية: الانتهاء من استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب الأربعاء المقبل

أكد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، الانتهاء من استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب بعد انتهاء إجازة نصف العام وبداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.

وقال جابر - في تصريح اليوم السبت - إنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الوقائية اللازمة بجميع مباني المدن الجامعية، والتي سيتم الالتزام بها ومنها توجه الطالب أو الطالبة مباشرة لغرفته التي كان مقيم بها قبل مغادرته بدون أي اجراءات للتسكين، ومنع الدخول من البوابات أو التجوال بين مرافق المدن بدون ارتداء الكمامات الطبية، وتجنب التواجد في تجمعات سواء بالغرف أو المطاعم أو مرافق المدن.

وأضاف أنه يجب على الطلاب الالتزام التام بتعليمات السلامة والإجراءات الاحترازية المقررة (التباعد الجسدي - ارتداء الكمامة - استعمال المطهرات - غسيل الأيدي بصفة مستمرة)، والتعاون مع أجهزة الإشراف والأمن للاطمئنان على سلامة الطلاب بصفة دورية.



