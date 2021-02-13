رحلات السكك الحديد الصينية تتراجع قبل السنة القمرية الجديدة جراء القيود على السفر

تراجعت رحلات القطارات في الصين، قبل عطلات السنة القمرية الجديدة نتيجة للقيود على السفر للحد من انتشار كوفيد-19.



حيث قام الركاب الصينيون بما مجموعه 3. 52 مليون رحلة في الـ15 يوما التي انتهت في 11 فبراير وهو تراجع بنسبة 69 % من فترة مماثلة العام الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" في وقت متأخر من أمس الجمعة، نقلا عن بيانات مجموعة سكك حديد الصين التابعة للحكومة.



ووقع أغلب أثر الجائحة العام الماضي في فترة العطلات أو بعدها.



وطلبت الحكومات المحلية الشهر الماضي، من الأشخاص البقاء في مكان عملهم أو الخضوع لاختبارات فيروس كورونا وعزل أنفسهم لما يصل إلى 14 يوما وسط انتشار لكوفيد-19 في العديد من الأقاليم، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.



ودفعت القيود الملايين من عمال المصانع إلى التخلي عن فكرة التجمعات الأسرية التقليدية في وقت عادة ما يشهد أكبر هجرة بشرية في العالم.



ونتيجة للقيود، توقعت الصين ما مجموعة 15. 1 مليار رحلة خلال فترة العطلات، أقل بنسبة 20 % من العام الماضي، عندما فرضت البلاد أولى عمليات الإغلاق .



وأفاد التقرير، بأن حجم عمليات الشحن من خلال السكك الحديد زاد بنسبة 5. 9 % عن العام الماضي.



ومن ناحية أخرى، قامت الصين بتوصيل أكثر من 130 مليون طرد عشية السنة القمرية الجديدة واليوم التالي لها، بارتفاع بنسبة 223 % عن 2020، بحسب ما ذكرته صحيفة "بيبولز" الرسمية.